NEW YORK (ANP) - Medeoprichter en zanger van The Beach Boys Mike Love is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat melden diverse Amerikaanse media, waaronder The New York Times. Zijn overlijden werd bevestigd door zijn woordvoerder, Katie Altman, die er niet bij vertelde waar hij overleed en wat de doodsoorzaak was. Love was onder meer te horen op hits als California Girls, Surfin' U.S.A. en Fun, Fun, Fun.

Op 10 oktober verscheen Love nog op het podium in Cincinnati met acteur en muzikant John Stamos. Love oogde zichtbaar zwak. Na het optreden schreef Stamos op sociale media dat Love "met ernstige gezondheidsproblemen kampte".

The Beach Boys werden begin jaren zestig beroemd. Loves jeugdige stem was een belangrijk onderdeel van de band. Ook droeg hij bij aan veel van de teksten en nummers die waren geschreven door Brian Wilson, de oprichter en belangrijkste visionair van de groep.

Concertreeksen

Love vond lange tijd dat zijn werk onvoldoende werd erkend en hij klaagde Wilson begin jaren negentig aan. Daarop kreeg Love zijn naam op de credits van 35 nummers, waaronder 15 van de singles van The Beach Boys die de top 40 haalden. Hij hield echter vol dat hij bij tientallen anderen ook vermeld had moeten worden.

Vanaf eind jaren negentig, toen Love het exclusieve recht verwierf om onder de naam The Beach Boys te touren, hield hij concertreeksen met steeds wisselende bezetting. Love was daarbij het enige oorspronkelijke lid van de band.

Rechtszaak

Love was bij veel fans van The Beach Boys niet geliefd doordat hij herhaaldelijk andere bandleden voor de rechter sleepte, waarbij de rechtszaak over de schrijfcredits er slechts een van vele was.

Love weersprak regelmatig de beschuldigingen dat hij egoïstisch, jaloers en hebzuchtig was. "Waarom ben ik de schurk?", vroeg Love in 2016 aan Rolling Stone. "Hoe is het zover gekomen?"