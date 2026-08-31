Bemanning veerboot Cyprus verdacht van nalatigheid

KYRENIA (ANP/DPA) - Bemanningsleden van de veerboot die kapseisde bij het noorden van Cyprus en een directeur van een betrokken bedrijf, zijn maandag in Kyrenia voor de rechter verschenen. Ze worden verdacht van het veroorzaken van de dood van opvarenden door nalatigheid, meldt omroep BRT.

De autoriteiten arresteerden de kapitein en zeven bemanningsleden nadat het vaartuig afgelopen weekend was vergaan met 267 opvarenden. De meeste mensen konden worden gered, maar zeker acht personen kwamen om het leven en er worden nog opvarenden vermist.

Het vaartuig was van Kyrenia in Noord-Cyprus onderweg naar Turkije. De politie meldt volgens lokale media dat het schip kapseisde nadat de romp schade had opgelopen en water naar binnen stroomde. De rechter heeft aangekondigd dat zestien getuigen worden opgeroepen.