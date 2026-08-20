Bestrijding van brand Hoge Venen bemoeilijkt door storm

LUIK (ANP/BELGA) - Het bestrijden van de brand in het Belgische gebied de Hoge Venen werd in de nacht van woensdag op donderdag bemoeilijkt door het slechte weer. Het zicht was slecht, er waren bomen omgevallen door de storm en de paden waren moeilijk begaanbaar, meldt het bestuur van de provincie Luik.

Er zijn nog zo'n tweehonderd mensen bezig met de brandbestrijding, aldus de provincie. Naast Belgen gaat het ook om Duitsers, die vanaf vandaag weer vertrekken. Boeren helpen ook mee. Een brandweerman spreekt tegen de nieuwssite VRT NWS van "een zeer zware nacht".

Het vuur blijft volgens de autoriteiten oplaaien, met name aan de oostkant. Het plan is om deze donderdag met een drone de brand in beeld te brengen. Zo wordt gekeken waar vanuit de lucht geblust moet worden. Het weer moet dat dan wel toestaan, maar de verwachtingen zijn volgens de hulpdiensten goed.

Ook Nederland helpt met de bestrijding van de brand.