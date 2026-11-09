KRAKAU (ANP/DPA) - Bij een inzamelingsactie voor politieagenten die gewond raakten bij de schietpartij in Krakau en hun familie is meer dan 6 miljoen zloty (1,36 miljoen euro) opgehaald. Meer dan 11.000 mensen deden een donatie bij de actie waarover Poolse media berichten.

Een 24-jarige schutter opende zaterdag het vuur in het centrum van de Poolse stad. Bij het incident kwamen zes mensen om het leven. Twee agenten raakten ernstig gewond toen ze probeerden de schutter te stoppen. De schutter overleed in het ziekenhuis nadat hij werd neergeschoten. De agenten worden in Polen als helden gezien.

De lichamen van de ouders en zus van de schutter werden gevonden in zijn huis. In zijn auto werden een groot aantal vuurwapens en zo'n vijfhonderd kogels gevonden, aldus het Openbaar Ministerie.