Bijna geen vlammen meer in natuurbrandgebieden bij Madrid

NAVALUENGA (ANP/AFP) - In het gebied van de hevige natuurbranden in het westen van de regio Madrid en aangrenzende regio's zijn volgens de autoriteiten vrijwel geen vlammen meer. De natuurbrand breidt zich al twee dagen niet meer uit.

In de nacht van woensdag op donderdag is hard gewerkt om na te blussen en de randen van de natuurbranden te stabiliseren. Er zijn minder dan duizend mensen die werden geëvacueerd en nog niet terug kunnen.

De Spaanse premier Pedro Sánchez brengt volgens Spaanse media donderdag opnieuw een bezoek aan het getroffen gebied. Hij bezoekt een bijeenkomst van de leiding van de bestrijders in Navaluenga, ongeveer 75 kilometer ten westen van de Spaanse hoofdstad.

Hij wordt vergezeld door onder anderen de minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande-Marlaska en de voorzitter van de regioregering van Castilië en León, Alfonso Fernández Mañueco.