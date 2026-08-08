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Brand en doden door aanvallen op Kyiv

08 aug , 4:04Buitenland
anp080826004 1
ANP
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KYIV (ANP) - Bij Russische aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kyiv zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag zeker drie doden gevallen. Dat meldt de militaire gouverneur van de stad, Tymoer Tkatsjenko. Onder de drie doden in voorstad Brovary zou een kind zijn. Drie mensen raakten gewond.
In verschillende delen van Kyiv klonken in de nacht explosies en in twee districten brak brand uit na de aanvallen. Verschillende woongebouwen liepen daarbij schade op.
Bij aanvallen op Kyiv en andere Oekraïense steden zouden ballistische raketten, drones en zweefbommen zijn ingezet. Nu Oekraïne te weinig munitie heeft voor raketafweer, heeft Rusland aanvallen met ballistische raketten op Kyiv en andere steden opgevoerd.
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