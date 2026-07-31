Brussel: slechte grensbewaking kan leiden tot schorsing Schengen

BRUSSEL (ANP) - Als bij een EU-lidstaat ernstige tekortkomingen rondom grensbewaking worden geconstateerd, kan het land worden geschorst uit het Schengenverdrag. Dat zegt een hooggeplaatste EU-ambtenaar vrijdag.

Italië, Finland en Denemarken willen dat Spanje uit het Schengenverdrag wordt geschorst, vanwege het doorlaten van ruim 60.000 mensen vanuit Marokko naar de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla. De Europese Commissie ziet hiertoe nog geen aanleiding.

De Schengenlanden hebben de grenscontroles aan de binnengrenzen afgeschaft.

Een eventueel besluit over schorsing moet door de lidstaten worden genomen, aldus de ambtenaar. Daaraan voorafgaand moeten de tekortkomingen in kaart worden gebracht en worden besproken met de betreffende lidstaat en daarna met alle lidstaten. In een actieplan wordt vastgelegd welke tekortkomingen moeten worden verholpen. Als dat niet gebeurt, wordt de officiële schorsingsprocedure in gang gezet, verduidelijkt de EU-ambtenaar.

Voor Ceuta en Melilla gelden externe, zeer strenge grenscontroles, omdat het om buitengrenzen van de EU gaat.