Brussel wil ook in eigen ambtenarenapparaat meer AI gebruiken

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie moet gaan kijken hoe ze AI beter kan toepassen in haar eigen werkprocessen en ambtenarenapparaat. Dat zei voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen maandag bij de presentatie van een rapport over hoe het dagelijks bestuur van de EU beter kan werken.

AI "biedt nieuwe manieren van werken, nieuwe mogelijkheden om processen te verbeteren en minder belastende manieren te vinden om de Europese Unie te laten werken voor bedrijven en burgers", zei ze.

AI zou een soort derde pijler van expertise moeten zijn waar de Commissie op leunt, aldus Catherine Day. Zij stelde met een groep mensen uit meerdere overheidsorganisaties het externe rapport op over het functioneren van de Commissie.

"De Commissie beschikt over eigen interne expertise en maakt gebruik van externe expertise uit de lidstaten. AI zou een derde pijler kunnen vormen", zei ze. Day benadrukt wel dat het moet gaan om een "mensgerichte, verantwoorde AI-transformatie" binnen de Commissie.