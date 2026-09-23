Burgemeester van Ankara verlaat Turkse oppositiepartij CHP

ANKARA (ANP/AFP) - De burgemeester van Ankara heeft zijn vertrek aangekondigd bij de oppositiepartij CHP. Mansur Yavaş zet zijn politieke loopbaan voort als onafhankelijk politicus, zo heeft hij aangekondigd op X. Hij geldt als een van de belangrijkste oppositiepolitici van het land.

De CHP gold jarenlang als de belangrijkste oppositiepartij van Turkije, maar verkeert al enige tijd in crisis. Een rechtbank zette de leider van de partij, Özgür Özel, uit zijn functie. Die begon met negentig andere parlementariërs Yeni Parti (Nieuwe Partij), die nu geldt als de belangrijkste oppositie. Özel zegt Yavaş' besluit om de CHP te verlaten aan te moedigen.

Dinsdag zei een Turkse minister dat er in april 2028 vervroegde presidentsverkiezingen gehouden worden. De verwachting is dat Recep Tayyip Erdoğan zich herkiesbaar wil stellen.

CHP staat onder zware juridische druk. Honderden leden werden opgepakt op beschuldiging van omkoping. Ook de populaire burgemeester van Istanbul, Ekrem İmamoğlu, zit vast.