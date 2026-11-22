KYIV (ANP/DPA) - Bij Russische aanvallen op voorsteden van de Oekraïense hoofdstad Kyiv zijn zondag zeker zes mensen om het leven gekomen en raakten anderen gewond. De Russen troffen zowel energie-infrastructuur als burgerdoelen.

In het district Boetsja trof een drone een drukke supermarkt, meldde militair gouverneur Tymur Tkatsjenko op Telegram. Twee mensen kwamen om het leven en drie anderen raakten gewond.

Later op zondag kwam een ​​man om het leven bij een aanval op een woongebouw in het district Bila Tserkva, ten zuidwesten van Kyiv, aldus Tkatsjenko. Vier andere bewoners van het pand raakten gewond.

Eerder kwamen bij Russische aanvallen in de nacht in Dymer, aan de rand van Kyiv, ten minste drie mensen om het leven en raakten vier anderen gewond. Volgens berichten van de autoriteiten worden nog ten minste tien bewoners vermist onder het puin van het flatgebouw.