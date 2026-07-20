Burnham belooft grote politieke en economische verandering

LONDEN (ANP) - De nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft zijn eerste toespraak aangegrepen om burgers verregaande verandering te beloven. Hij wil een nieuw politiek en economisch model. "De grootste veranderingen in veertig jaar."

Burnham erkende meteen dat het de laatste jaren onrustig was in de Britse politiek. Hij is de zevende premier in ongeveer tien jaar. "Dat maakt dit een moment voor reflectie."

De premier zei te begrijpen dat burgers inmiddels genoeg hebben van politiek. "We waren niet goed genoeg en we moeten het beter doen", zei Burnham, die een tienjarenplan in het vooruitzicht stelde.

Financiële ademruimte

Dat plan komt later dit jaar, maar Burnham beloofde vanaf dinsdag al met maatregelen te komen om burgers financiële ademruimte te geven. "We gaan dan ook uiteenzetten hoe we ervoor betalen."

Burnham trad aan als 59e premier nadat hij zijn partijgenoot Keir Starmer had opgevolgd. Na een gesprek met koning Charles arriveerde hij onder luid gejuich bij zijn nieuwe ambtswoning in Downing Street.