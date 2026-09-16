Burnham belooft Rutte blijvende Britse inzet voor NAVO

DIDCOT (ANP) - De Britse premier Andy Burnham heeft NAVO-chef Mark Rutte verzekerd dat het Verenigd Koninkrijk zich onder zijn leiding blijft inzetten voor een sterkere alliantie. "Er is weliswaar een nieuwe premier, maar dat verandert niets aan de onwrikbare toewijding van het Verenigd Koninkrijk aan de NAVO en aan onze NAVO-verplichtingen", zei Burnham bij de eerste keer dat hij Rutte als regeringsleider ontving.

"Dit land is al een van de leidende stemmen binnen de NAVO", reageerde Rutte. "En ik weet dat jij en je team jullie volledig inzetten voor de organisatie."

Het VK heeft onder de vorige premier Keir Starmer beloofd de defensie-uitgaven flink te verhogen. Burnham, die eind juli aantrad, heeft die plannen in stand gehouden.

Rutte benadrukte dat de verhoogde defensie-uitgaven kunnen leiden tot economische groei en meer werkgelegenheid. "En jullie hebben een groot voordeel met de innovatieve technologiesector en vooraanstaande universiteiten."