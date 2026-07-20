Burnham belt op eerste dag als Britse premier met Trump

LONDEN (ANP/RTR) - Andy Burnham heeft op zijn eerste dag als Britse premier gebeld met de Amerikaanse president Donald Trump. Hij vertelde dat het Verenigd Koninkrijk zich zal blijven inzetten voor defensie en veiligheid en dat Londen wil bijdragen aan de veilige heropening van de Straat van Hormuz, aldus een verklaring van Burnhams kantoor.

"De premier benadrukte zijn inzet voor defensie en veiligheid en zei dat het waarborgen van de veiligheid van het Verenigd Koninkrijk en zijn bondgenoten bovenaan zijn agenda staat", zei een woordvoerder van Downing Street. Trump gaf Burnham een update over de situatie in het Midden-Oosten.

Burnham nodigde Trump in het telefoongesprek uit naar Manchester te komen. Daar was de premier tot voor kort burgemeester. Hij is van plan om in de Noord-Engelse stad een extra premierskantoor te openen, Number 10 North.