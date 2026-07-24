Burnham werkt voor het eerst vanuit noordelijk premierskantoor

MANCHESTER (ANP) - De Britse premier Andy Burnham is voor het eerst aan het werk gegaan in de nieuwe noordelijke vestiging van het premierskantoor Downing Street 10 in Manchester, de stad waar hij tot voor kort burgemeester was. Burnham sprak van "misschien wel de beste dag van mijn leven".

"Ik kan jullie niet zeggen hoe trots ik op dit moment ben", zei Burnham bij aankomst bij het zogenoemde 'No 10 North'. "De cirkel is hier nu echt rond."

Burnham kondigde al voor hij premier werd aan dat hij een vestiging van het premierskantoor wilde openen in Manchester, om meer macht te geven aan de regio's van het Verenigd Koninkrijk buiten Londen. Volgens hem was het VK te veel gecentreerd in de hoofdstad en is het goed voor het hele land als er meer aandacht komt voor andere gebieden.

De premier heeft het voornemen om vanaf nu elke week een dag te werken vanuit Manchester. Het is de bedoeling dat ook andere ministers en ambtenaren regelmatig in het noordelijke kantoor gaan werken.