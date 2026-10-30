Canada zegt 500 miljoen euro toe aan EU-lening voor Oekraïne

MONTREAL (ANP) - Canada gaat 500 miljoen euro bijdragen aan de EU-lening aan Oekraïne, maakt premier Mark Carney vrijdag bekend na afloop van de top met de EU in Montreal. Hij maakte die verduidelijking nadat de EU en Canada waren overeengekomen dat Canada zou bijdragen aan de lening aan Kyiv.

De EU heeft vorig jaar een lening van 90 miljard euro toegezegd aan Oekraïne voor 2026 en 2027. Het lijkt erop dat Canada daarvan dus een half miljard gaat afdragen.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky liet eerder deze maand de EU weten voor volgend jaar nog 70 miljard euro extra nodig te hebben om het gat in de begroting te dichten.

Eventuele verdere financiering vanuit de EU aan Oekraïne staat in november op de agenda tijdens een informeel overleg van EU-leiders in Dublin en later die maand tijdens een ingelaste EU-top in Brussel.