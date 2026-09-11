BEIJING (ANP/RTR) - China heeft protest aangetekend bij Italië en de Europese Unie vanwege het bezoek van de Taiwanese vicepresident Hsiao Bi-khim aan Italië. Het betreft een zeldzaam bezoek van een topfunctionaris uit Taiwan aan Europa.

Hsiao is aangekomen op het Italiaanse eiland Ventotene voor een conferentie over democratie. Minister van Buitenlandse Zaken Lin Chia-lung is met de vicepresident meegereisd. Het bezoek werd vooraf geheim gehouden. Dat gebeurde om de deelname van Hsiao aan de conferentie te waarborgen, aldus vicevoorzitter van het Europees Parlement, Pina Picierno.

China beschouwt Taiwan, dat een eigen bestuur heeft, als een afvallige provincie. Beijing reageert herhaaldelijk kritisch op landen die banden met de regering in Taipei onderhouden. Italië heeft geen formele betrekkingen met Taiwan. Dat doen maar twaalf staten, waaronder het Vaticaan. Taiwan en Italië hebben wel vertegenwoordigingen in elkaars hoofdstad.