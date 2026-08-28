China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen na ramp

KATHMANDU (ANP/AFP) - China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen in het rampgebied aan hun grens, waar na een verwoestende modderstroom nog ruim 1400 mensen worden vermist. Een meer dat achter het puin van een aardverschuiving is ontstaan, dreigt door te breken en opnieuw gebieden stroomafwaarts te overspoelen.

Volgens Chinese waterautoriteiten is het risico op een doorbraak "hoog". Door aanhoudende regen kan de komende drie dagen ongeveer 3 miljoen kubieke meter water het meer instromen. Het waterpeil bereikt naar verwachting rond 1 september zijn hoogste stand. Ook de Nepalese autoriteiten hebben gewaarschuwd voor het groeiende meer en roepen op tot grote voorzichtigheid.

De dreiging bemoeilijkt de zoektocht naar vermisten, onder wie volgens de Nepalese autoriteiten ook twee Nederlanders. Tot dusver zijn er in totaal 472 doden bevestigd aan beide kanten van de grens. De ramp ontstond woensdag door het instorten van een gletsjer, waardoor een enorme stroom ijs, modder en puin op gang kwam.