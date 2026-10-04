ITHACA (ANP) - De rector van Cornell University heeft maatregelen beloofd na de ophef over de vermeende groepsverkrachting van een studente in 2024. "Dit zal geen moment zijn dat zomaar voorbijgaat", zei Michael Kotlikoff zaterdag in een videoboodschap van acht minuten.

Kotlikoff erkende het wantrouwen op de campus en zei dat de universiteit transparanter moet worden. Hij steunt een onafhankelijk onderzoek naar de manier waarop Cornell de zaak heeft behandeld. Ook steunt hij het besluit van gouverneur Kathy Hochul om procureur-generaal Letitia James toezicht te laten houden op het strafrechtelijk onderzoek. Cornell wil de uitkomsten daarvan niet afwachten en onder meer de preventie van seksueel geweld en de hulp aan slachtoffers verbeteren.

Ook wil Kotlikoff de rol van studentenverenigingen onder de loep nemen en bekijken hoe die beter ter verantwoording kunnen worden geroepen.

Zeven mannen

De studente zegt dat ze in 2024 urenlang door zeven mannen is misbruikt terwijl ze zwaar onder invloed was. Niemand is strafrechtelijk vervolgd. De mannen ontkennen wangedrag. De zaak kwam vorige maand opnieuw in de belangstelling door een rechtszaak die de studente, in de stukken aangeduid als Jane Doe, aanspande tegen onder anderen de betrokken mannen en de universiteit.

Ook de rol van justitie ligt onder vuur. Aanklagers besloten geen strafzaak te beginnen. Aanvullend bewijs dat de politie later aanleverde, werd niet in behandeling genomen.