BRUSSEL (ANP) - Over tien dagen presenteert voorzitter António Costa van de EU-regeringsleiders zijn voorstel voor de EU-meerjarenbegroting 2028-2034, melden Brusselse bronnen. De EU-regeringsleiders bespreken dat voorstel op een ingelaste top op 26 en 27 november. Op de informele top vrijdag in Dublin zal de begroting ook in de wandelgangen worden besproken. De lidstaten zijn nog steeds niet nader tot elkaar gekomen, integendeel.

De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft eerder deze week met een brief de discussie verder op scherp gezet. Merz wil pas over de nieuwe EU-meerjarenbegroting onderhandelen als alle EU-lidstaten vooraf toezeggen om Oekraïne komend jaar te ondersteunen met 45 miljard euro. Oekraïne heeft in 2027 een financieringstekort van ongeveer 70 miljard euro.

Een aantal EU-leiders, onder wie de Slowaakse premier Robert Fico, reageerde woedend. Fico sprak van "chantage" door Merz.

Costa heeft niet inhoudelijk gereageerd op de brief van de Duitse bondskanselier.