LUXEMBURG (ANP) - De meeste EU-lidstaten zijn klaar voor de inwerkingtreding van het asiel- en migratiepact, zei de Cypriotische minister Nicholas Ioannides (Migratie) donderdag in Luxemburg. "Maar we verwachten niet dat er geen problemen zullen zijn", zei hij voor het begin van de vergadering met migratieministers in Luxemburg.

"Daarom zijn we hier om eventuele hiaten te identificeren", voegde Ioannides daaraan toe. De lidstaten moeten vervolgens samenwerken met de Europese Commissie om die hiaten zo snel mogelijk weg te werken en het migratiepact te laten functioneren.

Het asiel- en migratiepact is volgens de minister "voor iedereen in Europa een uitstekende kans om migratie op een alomvattende manier aan te pakken".

In het pact zijn uniforme, strengere regels vastgelegd over onder andere het screenen van asielzoekers en het beoordelen van asielaanvragen.