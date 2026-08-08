CALI (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Abelardo de la Espriella is vrijdag tijdens een ceremonie in de stad Cali beëdigd als president van Colombia. De door de Verenigde Staten gesteunde rechtse politicus won in juni met minder dan een procentpunt de verkiezingen.

Tijdens zijn campagne beloofde De la Espriella om hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. Hij wil niet alleen de vredesgesprekken met gewapende rebellen beëindigen, maar ook een door de Verenigde Staten gesteunde campagne van luchtaanvallen tegen de groeperingen uitvoeren. Ook zegde hij toe de overheid 40 procent in te zullen krimpen en de olie- en gassector nieuw leven in te blazen.

De 48-jarige advocaat legde tijdens een ceremonie in Cali de eed af voor het Congres en werd daarmee de eerste Colombiaanse president in de recente geschiedenis die buiten Bogotá werd ingezworen. Hij volgt Gustavo Petro op, de eerste linkse president van het land, die weigerde aanwezig te zijn. Petro heeft herhaaldelijk vraagtekens geplaatst bij de legitimiteit van De la Espriella's verkiezingsoverwinning op Iván Cepeda.

Wel aanwezig bij de ceremonie waren onder anderen de Argentijnse president Javier Milei, koning Felipe van Spanje en FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Ook de Amerikaanse president Donald Trump stuurde een delegatie, onder leiding van waarnemend minister van Justitie Todd Blanche.