ATLANTA (ANP) - De Democraat Jon Ossoff wordt als senator herkozen in de Amerikaanse staat Georgia, voorspelt persbureau Reuters op basis van voorlopige uitslagen van Decision Desk HQ. Dat is een bureau dat verkiezingsuitslagen verzamelt. Georgia stemde bij de laatste verkiezingen op Donald Trump, maar Ossoff wist in de peilingen al een ruime voorsprong op de Republikeinse afgevaardigde Mike Collins te houden.

Van tevoren werd gedacht dat de Senaatsverkiezing in Georgia een van de duurste en belangrijkste strijdtonelen zou zijn van deze midterms. Dichter op de verkiezingen werd duidelijk dat zowel Republikeinen als Democraten hun geld liever in andere staten steken. Toch is Georgia een belangrijke staat om in handen te krijgen voor de macht in de Senaat.

Ossoff wordt ook veel genoemd als mogelijke presidentskandidaat voor de Democraten in 2028.