WASHINGTON (ANP) - De Democraten krijgen de meerderheid in de Amerikaanse Senaat in handen, voorspellen NBC News, ABC News, CBS News en CNN. Eerder werd al duidelijk dat de Democraten waarschijnlijk een ruime meerderheid in het Huis van Afgevaardigden krijgen. De Senaat was moeilijker, omdat er maar een deel van de zetels op het spel stond in de midterms en deze vooral uit Republikeinse rode staten komen. Met winst in Iowa hebben de Democraten genoeg steun verzameld voor een meerderheid.

Andere senaatszetels die Democraten volgens eerste uitslagen tot nu toe in handen hebben gekregen, zijn van North Carolina, Ohio, Texas, Kansas en South Carolina. Amerikaanse media spreken van een "blauwe tsunami", de kleur van de Democraten.

Met de controle over de Senaat krijgen Democraten aanzienlijke invloed. Zo kunnen Trumps kandidaten voor kabinetsposten worden geblokkeerd, net als de benoeming van federale rechters. Het wordt voor Democraten ook makkelijker om wetten zowel door het Huis als de Senaat te krijgen.

Het hangt er wel van af hoe groot de meerderheid is. Als deze krap is, kunnen Republikeinen vrijwel zeker nog wetgeving blokkeren als Democraten niet genoeg stemmen weten te verzamelen. Er zijn 100 zetels in de Senaat en vaak 60 stemmen nodig om een stemming af te dwingen. Als deze er niet zijn, kunnen senatoren zo lang als ze willen spreken over een onderwerp naar keuze en dus oneindig uitstellen, een filibuster. Het lijkt er niet op dat de Democraten dat gaan halen.

Daarnaast houdt president Donald Trump zijn vetorecht, waarbij hij wetten tegen kan houden, ook als deze door het Congres zijn goedgekeurd. Trump heeft een foto op zijn Truth Social geplaatst, waarop een rode pet met het woord 'veto' te zien is. Het is zijn eerste reactie op de voorspelling dat de Senaat in Democratische handen komt.