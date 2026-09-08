Doden bij nieuwe Russische aanvallen op Kyiv

KYIV (ANP/RTR) - Bij nieuwe Russische luchtaanvallen zijn twee doden gevallen. Burgemeester Vitali Klytsjko schrijft op X dat een magazijn geraakt is.

Rusland en Oekraïne hadden afgelopen weekend de aanvallen op elkaars hoofdsteden tijdelijk gestaakt vanwege het bezoek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Rusland hervatte de beschietingen in de nacht van maandag op dinsdag. Daarbij vielen drie doden.

Er zijn nog geen berichten over Oekraïense aanvallen op Moskou sinds het bestand. Wel zijn er droneaanvallen gemeld in andere Russische regio's. Daarbij zijn volgens de Russische autoriteiten drie doden gevallen.