Doden bij schietpartij in kerk Jordanië

KARAK (ANP/AFP/RTR) - In de Jordaanse stad Karak hebben schutters het vuur geopend in een kerk. Daarbij zijn zeker zeven doden gevallen, melden de autoriteiten. 34 anderen raakten gewond.

De aanval vond plaats tijdens een uitvaart. Volgens een ooggetuige waren op dat moment zo'n 150 tot 200 mensen aanwezig. De schutters stapten uit een voertuig en zouden zo'n vijf minuten in het rond hebben kunnen schieten voordat ze de kerk ontvluchtten. De autoriteiten zijn bezig met een klopjacht op de daders.

Wat de aanleiding voor de schietpartij is, is nog niet bekend. Jordanië heeft een kleine christelijke minderheid, in een overwegend islamitisch land. Koning Abdullah van Jordanië zegt dat de daders van de "terroristische aanslag in Karak met ijzeren vuist" gestraft zullen worden. "De terroristische aanslag op Karak zal met de strengste vergeldingsmaatregelen worden beantwoord", schrijft hij op X.