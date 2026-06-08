MANILLA (ANP/RTR) - Bij de zware aardbeving voor de kust van het Zuid-Filipijnse eiland Mindanao zijn zeker drie doden gevallen. Ook maakt de politie melding van vier gewonden. Eerder werd al duidelijk dat meerdere gebouwen op het eiland zijn ingestort, maar details zijn nog schaars.

De aardbeving met een kracht van 7.8 vond plaats om 07.37 uur lokale tijd. Omdat het de eerste dag van het schooljaar was, vond bij veel overheidsgebouwen en op scholen net een ceremonie plaats waarbij de vlag wordt gehesen. Veel mensen waren daardoor buiten. De beving werd gevolgd door een flink aantal naschokken.

Na de aardbeving werd een tsunamiwaarschuwing afgegeven voor delen van de Filipijnen, Indonesië, Palau, Taiwan, Japan, Guam en Papoea-Nieuw-Guinea.