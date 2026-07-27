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Doden en gewonden bij Russische en Oekraïense luchtaanvallen

27 jul , 5:28Buitenland
anp270726026 1
ANP
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ROSTOV-ON-DON (ANP) - Bij een Oekraïense luchtaanval op de Russische stad Rostov-on-Don zijn in de nacht van zondag op maandag twee doden gevallen. Dat zegt gouverneur Yuri Slyusar in een bericht op Telegram.
De dodelijke slachtoffers waren een stel. Vijf anderen raakten gewond, van wie twee in kritieke toestand verkeren. Volgens Slyusar ontstond er op meerdere locaties brand door vallende brokstukken van drones.
Eerder vielen ook al twaalf gewonden, onder wie twee kinderen, bij een Oekraïense droneaanval op de stad Belgorod, vlak bij de grens met Oekraïne.
In de Oekraïense regio Sumy raakten vijf mensen gewond bij een Russische luchtaanval, aldus gouverneur Oleh Hryhorov op Telegram.
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