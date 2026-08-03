ARCHIPO-OSIPOVKA (ANP/RTR) - Bij een Oekraïense droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn zeker zes doden gevallen. Dat meldt de regiogouverneur. Eerder was nog sprake van drie doden. Onder de overledenen zijn drie kinderen. Zeker veertig anderen raakten gewond.

Het gaat om Archipo-Osipovka, een bekende badplaats die vanwege het relatief warme klimaat door Russen veel bezocht wordt voor vakantie.

Eerder op maandag werden op de door Rusland bezette Krim ook al vier doden gemeld door een nachtelijke Oekraïense droneaanval. Daar zouden volgens de gouverneur brokstukken zijn neergekomen van een drone.

Doelwit

De Krim is sinds de invasie van Oekraïne vaker doelwit van aanvallen. Die onzekerheid drukt op de toerismesector van het schiereiland, zo meldde persbureau Reuters afgelopen week.

Zo is de R-280-snelweg herhaaldelijk aangevallen vanwege het strategische belang als aanvoerroute. Burgers mogen de weg daarom sinds mei maar beperkt gebruiken, wat onder meer tot voorraadtekorten heeft geleid op de Krim.