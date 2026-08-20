Dodental aanvallen in Oekraïne stijgt, Zelensky vraagt Patriots

KYIV (ANP/AFP) - Het dodental door aanvallen op Oekraïne is opgelopen tot dertien, meldt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op X. Rusland "investeert in ballistische raketten en escalatie", zegt de president. Daar helpen volgens hem alleen Patriot-raketten tegen. Hij vraagt al langer om die luchtverdedigingsraketten omdat Oekraïne er niet genoeg heeft om Russische aanvallen met de zware, snelle wapens af te slaan.

"Het was een gigantische aanval: de Russen hebben zich lange tijd voorbereid, waarbij ballistische raketten, kruisraketten en drones zijn gebruikt met als doel zoveel mogelijk burgerinfrastructuur te beschadigen", aldus de president op X. Er is volgens hem schade aan woongebouwen, een kinderziekenhuis en een school in Kyiv. Ook meldt hij schade in Odesa en Tsjernihiv.

In de hoofdstad vielen twaalf doden, meldde burgemeester Vitali Klytsjko op Telegram. Gouverneur Tymoer Tkatsjenko meldde een dode in Brovary. Volgens Zelensky zijn zo'n veertig mensen gewond geraakt.