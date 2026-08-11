PEREIRA (ANP/AFP/DPA) - Het dodental door de aardbeving in Colombia is opgelopen naar minstens 224, aldus lokale autoriteiten. Het westen van het land werd maandag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7.4. Daarbij vielen ook honderden gewonden.

Er wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers van de beving, die ook in buurlanden voelbaar was. Door de aardbeving zijn duizenden woningen en gebouwen beschadigd of verwoest. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin.

De vorige week aangetreden president Abelardo de la Espriella heeft de noodtoestand afgekondigd. Meerdere landen en de Europese Unie leveren Colombia hulp of hebben hulp aangeboden.