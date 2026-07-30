Dodental door zware aardbeving in Japan richting 30

KUMAMOTO (ANP) - Er zijn in totaal 28 mensen omgekomen bij een zware aardbeving in Japan, meldt de Japanse regering in een bijgewerkte balans.

De zuidelijke regio Kumamoto werd dinsdag getroffen door een beving met een kracht van 7 op de Japanse Shindo-schaal - de zwaarste categorie.

Honderden reddingswerkers zoeken nog naar eventuele overlevenden in het puin van een ingestort winkelcentrum in de stad Kashima.

De aardbeving richtte veel schade aan op het zuidelijke eiland Kyushu. Huizen zijn verwoest en bruggen raakten beschadigd. Er braken branden uit en tienduizenden mensen zitten zonder stroom en water.