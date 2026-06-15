Dodental in Oekraïne loopt op, kathedraal in Kyiv zwaar geraakt

KYIV (ANP/RTR) - Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïense steden Kyiv en Kharkiv is het aantal dodelijke slachtoffers opgelopen naar zeker negen mensen. Dat melden de Oekraïense autoriteiten.

Luchtaanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kyiv zorgden voor vier doden en meer dan twintig gewonden. Daarnaast werd de kathedraal van het Holenklooster (het Kyiv-Pechersk Lavra) in het centrum zwaar geraakt. Een gevel van het kerkgebouw is volledig vernield en een deel van het dak is verwoest door brand. Het klooster, een symbool van de Oekraïense spirituele en culturele geschiedenis, is een UNESCO-werelderfgoedlocatie uit 1051.

"Een brute aanval op ons volk en ons erfgoed. Dit is het ware gezicht van de orthodoxe waarden van Rusland", zei de Oekraïense premier Joelia Svyrydenko op X.

In Kharkiv, de tweede stad van het land, vielen vijf dodelijke slachtoffers en raakten zeker vijf anderen gewond door Russische luchtaanvallen.