Dodental na aardbeving Nepal loopt op, reddingsacties bezig

KATHMANDU (ANP/AFP) - Het dodental door de overstroming in Nepal is opgelopen tot 31, melden de autoriteiten in het land volgens de BBC. Er zijn 93 mensen gewond geraakt. Over de grens in China zijn volgens staatsmedia ook veel slachtoffers. Daar ontbreken cijfers.

De krijgsmacht van Nepal zegt bezig te zijn met een grote reddingsoperatie, waarvoor onder meer helikopters worden ingezet. De Chinese president Xi Jinping spreekt ook van een grootscheepse reddingsactie.

De oorzaak van de overstroming is nog niet duidelijk. Het kennisinstituut ICIMOD in Kathmandu denkt dat een ijs- en steenlawine mogelijk de rivier Lhende Khola heeft geblokkeerd. Die lawine is mogelijk op zijn beurt weer veroorzaakt door een aardbeving.

De autoriteiten van Nepal meldden eerder dat 384 toeristen werden vermist, onder wie 291 buitenlanders. Nepal meldt dat ook een Nederlander wordt vermist, al sprak het betrokken reisbureau waarnaar verwezen wordt dat tegenover ANP tegen.