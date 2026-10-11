DJIBOUTI (ANP/AFP) - Het dodental na het zinken van een boot voor de kust van Djibouti is opgelopen tot 139, nadat er nog eens dertig lichamen zijn geborgen. Dat meldt de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) van de Verenigde Naties. Ongeveer 84 mensen worden nog vermist na de scheepsramp.

Eerder meldde de organisatie al dat zeker 109 migranten zijn omgekomen toen een boot met migranten kapseisde. De boot zou in de nacht van 8 op 9 oktober ten noorden van de plaats Obock zijn vergaan met zo'n 350 opvarenden. Onder de slachtoffers zijn ook zeker vijftien kinderen.

Het vaartuig zou Jemen, aan de andere kant van de zeestraat, als bestemming hebben gehad. Die reis staat bekend als erg gevaarlijk. De IOM heeft teams ingezet om samen met lokale autoriteiten noodhulp te verlenen aan de overlevenden. Die zouden uit Ethiopië komen. De organisatie laat ook weten dat de zoek- en reddingsacties nog gaande zijn.