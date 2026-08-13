SANTO DOMINGO (ANP/AFP) - De Dominicaanse Republiek heeft negen medewerkers van de Cubaanse ambassade opgedragen om het land te verlaten. Het tekent de verdere diplomatieke isolatie van Cuba in het Caribisch gebied, waar de Verenigde Staten druk uitoefenen op landen om de banden met de communistische eilandstaat te verbreken.

De Dominicaanse Republiek, zo'n 250 kilometer ten oosten van Cuba, wordt geregeerd door de rechtse president Luis Abinader. Hij is een bondgenoot van de Amerikaanse president Donald Trump. Abinaders regering heeft geen uitleg gegeven bij de uitzetting van de Cubanen.

Cuba lijdt zwaar onder de politiek en vooral ook economische druk die wordt opgelegd door de Amerikanen. Er komen nauwelijks goederen naar het eiland en elektriciteit is schaars.

Donderdag vierde Cuba desalniettemin de honderdste geboortedag van de revolutieleider en oud-president Fidel Castro, die tien jaar geleden overleed. Zijn broer Raúl Castro (95) verscheen voor het eerst in maanden in het openbaar.