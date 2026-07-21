DRC: bijna duizend doden door ebola-uitbraak

KINSHASA (ANP) - Het aantal bevestigde ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo (DRC) is gestegen tot 2423, waarvan 967 met dodelijke afloop. Dat heeft de Congolese regering maandag bekendgemaakt.

Het instituut voor volksgezondheid van het Afrikaanse land meldde in zijn laatste rapport dat er zondag 79 nieuwe gevallen zijn vastgesteld in de oostelijke provincies Ituri en Noord-Kivu.

Vorige week berichtten de autoriteiten nog dat er 754 doden waren geteld. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwde toen dat de uitbraak mogelijk "twee tot vier keer groter is" dan bekend. Pogingen om de verspreiding tegen te gaan lijken vooralsnog weinig effect te sorteren. Ook bestaat de vrees dat ebola Zuid-Soedan kan bereiken.