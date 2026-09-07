Duitse minister vergelijkt gevaar AfD met Russische drones

FRANKFURT (ANP/RTR) - De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt heeft na de verkiezingsoverwinning van Alternative für Deutschland gezegd dat de vrijheid in het land onder druk staat. Hij vergeleek het gevaar dat in die rechtsradicale partij schuilt met de Russische drones die de laatste tijd opduiken in het Duitse luchtruim.

De vrijheid in Duitsland wordt "bedreigd van buitenaf door de Russische drones in onze lucht en van binnenuit door de ideologische laagvliegers van Moskou in onze parlementen", zei Dobrindt tijdens een politieke bijeenkomst in Beieren. De Duitse regering wees Rusland vorige week aan als verantwoordelijke voor een aanslag op het vliegveld van Leipzig.

AfD wil de banden met Rusland herstellen en is tegen militaire steun aan Oekraïne. De partijtak in Saksen-Anhalt is in 2023 door de binnenlandse inlichtingendienst aangemerkt als een rechts-extremistische organisatie. Ook in andere deelstaten kreeg de partij die stempel.