BERLIJN (ANP/DPA) - Duitse veiligheidsbronnen zeggen dat de inlichtingendiensten zich bezighouden met Russische filmpjes die erop gericht zijn de aankomende deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. In de filmpjes zou onder meer valse informatie over politici worden verspreid.

Het zou gaan om enkele honderden video's die de logo's dragen van Duitse media, om zo betrouwbaar over te komen. Lokale politici zouden daarin onder meer worden beschuldigd van het verduisteren van geld en seksueel wangedrag. Daarnaast werden video's verspreid met het doel verdeeldheid te zaaien tussen Oost- en West-Duitsland, zeggen de bronnen. Zo zou in video's worden beweerd dat Oost-Duitse kinderen worden gepest op scholen in het westen. Veel van de video's zijn inmiddels weer verwijderd.

Op 6 september vinden deelstaatverkiezingen plaats in Saksen-Anhalt en op 20 september in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Ook bij de federale verkiezingen van vorig jaar maakte Duitsland melding van Russische desinformatie.