Duizenden Kosovaren demonstreren tegen veroordeling oud-president

PRISTINA (ANP/AFP) - Duizenden Kosovaren hebben in de hoofdstad Pristina gedemonstreerd tegen de veroordeling van oud-president Hashim Thaçi. Het Kosovotribunaal legde hem woensdag 25 jaar gevangenisstraf op voor oorlogsmisdaden tijdens de onafhankelijkheidsoorlog met Servië in de jaren 90.

Drie anderen kregen straffen tussen de 13 en 25 jaar. De vier mannen hadden hoge posities in het Bevrijdingsleger van Kosovo (UÇK) en zijn volgens het tribunaal in Den Haag verantwoordelijk voor moorden, onwettige arrestaties, foltering en wrede behandeling door UÇK-strijders. Het vonnis leidde direct tot verontwaardiging in Kosovo, waar het viertal door velen wordt gezien als helden.

Voor en na de veroordeling vonden demonstraties plaats. Het protest van vrijdag, op een centraal plein in Pristina, werd geleid door voormalige strijders van het UÇK. "We eisen dat de rechtbank deze uitspraak terugdraait en rekening houdt met al deze mensen die opstonden om hun zonen te beschermen", zei een van hen.