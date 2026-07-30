Ebola eist meer dan 1500 levens in Democratische Republiek Congo

KINSHASA (ANP/DPA) - Het dodental na de uitbraak van het ebolavirus in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 1521. In het land zijn 3442 infecties vastgesteld sinds het eerste bekende ebolageval in april.

Volgens officiële cijfers ligt het sterftepercentage momenteel op 44 procent. De data van de Congolese regering zijn volgens experts niet compleet. Deskundigen denken dat veel besmettingen niet zijn ontdekt of geregistreerd en dat het virus al rondging voordat de uitbraak in mei werd vastgesteld.

De uitbraak heeft ook twee mensen in buurland Oeganda het leven gekost. De Oegandese minister van Gezondheid zei dinsdag dat de uitbraak voor zijn land voorbij is, omdat de laatste besmetting er inmiddels ruim een maand geleden plaatsvond. In Oeganda zijn twintig besmettingen vastgesteld.