Eerste ebolabesmetting vastgesteld in Nigeria

ABUJA (ANP/RTR/AFP) - In Nigeria is ebola vastgesteld bij een vrouw in de hoofdstad Abuja, maakte minister van Volksgezondheid Muhammad Ali Pate dinsdag bekend. Het is het eerste bevestigde ebolageval in West-Afrika in de huidige uitbraak, waarin vooral de Democratische Republiek Congo zwaar getroffen is.

Volgens de minister was de vrouw eerder naar Oeganda gereisd, waar meerdere mensen besmet zijn geraakt met het virus. "De patiënt, een vrouw die onlangs in Nigeria aankwam op een internationale vlucht vanuit Oeganda, is opgenomen in een privékliniek." zei Pate in een verklaring. De vrouw verkeert in isolatie en er wordt contactonderzoek uitgevoerd.

Tot begin deze maand was de uitbraak beperkt tot Congo en Oeganda. In Congo zijn al duizenden mensen overleden aan de bundibugyo-variant van het virus, waarvoor nog geen goedgekeurde behandeling bestaat. Sinds begin deze maand zijn ook negen besmettingen in Kenia gemeld.