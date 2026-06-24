Eerste ebolageval in Frankrijk vastgesteld na uitbraak in DRC

PARIJS (ANP/AFP) - Voor het eerst sinds de recente uitbraak van ebola is een ziektegeval op Franse bodem vastgesteld, meldt het gezondheidsministerie. Het gaat om een arts die was teruggekomen uit de Democratische Republiek Congo na daar aan het werk te zijn geweest.

De arts bevindt zich op het Franse vasteland, zegt het ministerie. Er zijn allerlei voorzorgsmaatregelen getroffen, waaronder isolatie van de patiënt en een contactonderzoek. De regering zegt de zaak "zeer nauw" te volgen.

Sinds mei is in DRC en buurland Oeganda sprake van een ebolauitbraak. Het gaat om de bundibugyovariant, die moeilijk te behandelen is en waar nog geen speciaal vaccin voor beschikbaar is.

Ebolagevallen

Volgens de meest recente cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn in Congo 1048 ebolagevallen bevestigd. Door het virus zijn 267 mensen overleden. De werkelijke cijfers liggen vermoedelijk hoger.

In Oeganda gaat het om veel kleinere aantallen, met twintig zieken en twee bevestigde doden.