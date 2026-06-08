NICOSIA (ANP) - De EU-ministers van Defensie vinden de acties van Iran in de Straat van Hormuz "onaanvaardbaar", zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas maandag op een persconferentie. "De regio zit vast in fases van vredesbesprekingen en fragiele wapenstilstanden. Een terugkeer naar een grootschalige oorlog zou enorme kosten met zich meebrengen voor de hele regio. Alle partijen moeten terugkeren naar de onderhandelingstafel", zei ze op een persconferentie na een bijeenkomst van de EU-ministers in Cyprus.

Daar bespraken de ministers onder meer de situatie in het Midden-Oosten, waaronder die in de Straat van Hormuz, en de recente wederzijdse aanvallen van Israël en Iran op elkaar.

"De vrijheid van scheepvaart staat wereldwijd zwaar onder druk, zoals we het meest acuut zien in de Straat van Hormuz. Teheran heeft de straat feitelijk afgesloten en zijn drones blijven het maritieme verkeer bedreigen", zei Kallas.

Nieuw sanctieregime

De EU-lidstaten hebben maandag sancties goedgekeurd tegen Iraniërs die direct betrokken zijn bij het verstoren van de doorvaart. Het is volgens Kallas de eerste keer dat de EU haar nieuwe sanctieregime voor de vrijheid van scheepvaart toepast, zei ze maandag. "Waar nodig zullen we het opnieuw toepassen."

Het gaat om een marineonderdeel van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGCN) en zijn plaatsvervangend commandant Mohammad Akbarzadeh. Hij dreigt raketten of drones in te zetten tegen schepen die door de straat varen.

Ook Hamid Hosseini is op de sanctielijst gezet. Hij is lid van de Iraanse Kamer van Koophandel en bepleit tolheffingen voor een veilige doorgang door de Straat van Hormuz.