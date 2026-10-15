BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement waarschuwt dat EU-landen de rol van het parlement niet moeten onderschatten in de onderhandelingen over de EU-meerjarenbegroting (2028-2034). Leiders van de EU-landen praten daar donderdag over maar zijn erg verdeeld, vooral over de hoogte van het budget. Na instemming van de lidstaten moet een meerderheid van het parlement de begroting goedkeuren.

De EU-landen moeten niet denken dat het Europees Parlement zomaar instemt als zij eenmaal een standpunt hebben ingenomen, waarschuwt begrotingsonderhandelaar namens het parlement Siegfried Mureșan. "Dat zal niet gebeuren."

Parlementsvoorzitter Roberta Metsola bevestigt dat. "Het parlement is geen orgaan dat enkel blindelings besluiten bekrachtigt."

In april nam het parlement een gezamenlijk standpunt in over de begroting, maar overeenstemming vinden zal veel lastiger zijn dan bij eerdere onderhandelingen, waarschuwt de andere onderhandelaar Carla Tavares. "De stemming is totaal anders."