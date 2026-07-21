EU stopt subsidie Venetiaans kunstfestival om deelname Rusland

BRUSSEL (ANP/DPA) - De Europese Unie stopt de financiering van het prestigieuze kunstfestival de Biënnale van Venetië, vanwege de Russische deelname van dit jaar. Een woordvoerder van de Europese Commissie laat weten de lopende subsidie van 2 miljoen euro te beëindigen.

Culturele projecten die worden betaald met Europees belastinggeld moeten volgens de woordvoerder onder meer "democratische waarden waarborgen, open dialoog en diversiteit bevorderen". Hij voegde eraan toe dat dit "waarden zijn die in het huidige Rusland niet worden gerespecteerd".

Afgelopen mei werd in Venetië al gedemonstreerd tegen de Israëlische deelname aan het kunstfestival, dat toen net van start ging. De Biënnale vindt om de twee jaar plaats en duurt tot en met november.