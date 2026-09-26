EU trekt 710 miljoen extra uit voor vluchtelingen en crises

NEW YORK (ANP) - De Europese Commissie trekt bijna 710 miljoen euro uit voor ontheemden in Afrika en mensen die elders in de wereld door crises zijn getroffen. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen maakte dat zaterdag bekend in New York, waar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bijeen is.

Van het bedrag gaat 380 miljoen euro naar onder meer de bescherming van migranten, vrijwillige terugkeer en opvang van vluchtelingen in Afrika. Daarnaast is 10 miljoen euro bestemd voor vredesinitiatieven in het Grote Merengebied en 7,5 miljoen euro voor de bestrijding van ebola in Congo.

Brussel wil ook 252 miljoen euro uit de noodhulpreserve vrijmaken: 97 miljoen voor Afrika, 103 miljoen voor de Palestijnse gebieden en Libanon en 52 miljoen voor Oekraïne. Daarvoor is nog goedkeuring nodig van de begrotingsautoriteit. Ethiopië krijgt verder 60 miljoen euro om de eerstelijnszorg te verbeteren.