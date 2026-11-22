ANTALYA (ANP) - De Europese Unie heeft nu ook formeel laten weten de slotverklaring van de klimaattop in Antalya te verwerpen. "Wij steunen geen verklaring die fossiele brandstoffen niet eens noemt en de klok terugzet", zei de Ierse minister Darragh O'Brien. Ierland is momenteel EU-voorzitter.

O'Brien sprak namens de EU-landen "diepe teleurstelling" uit over de verklaring die Turkije en Australië hebben opgesteld. "De wereld heeft dringend actie nodig om rampzalige opwarming te voorkomen", zei hij. In plaats daarvan dreigt met de huidige slotteksten volgens de minister "een COP die fossiele brandstoffen groenwast".