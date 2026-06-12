NICOSIA (ANP) - Eurocommissaris Magnus Brunner (Migratie) verwerpt de kritiek van ngo's op het EU-migratiepact dat vrijdag van kracht is geworden. Die ngo's zeggen onder meer dat met het pact een einde komt aan de menselijkheid in Europa en dat fundamentele rechten met de nieuwe, strenge asielregels worden ingeperkt. Het is "juist het tegenovergestelde", zei Brunner vrijdag bij aankomst in Nicosia.

"Voor het eerst kunnen we daadwerkelijk levens redden, omdat we mensen ervan weerhouden om aan de gevaarlijke, vaak fatale reis over de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan te beginnen", zei Brunner.

Daarnaast zijn er volgens hem veel "rode lijnen" opgenomen in het pact. "Natuurlijk moeten de mensenrechten worden gerespecteerd, natuurlijk moet het internationaal recht worden gerespecteerd." Hij voegde daaraan toe dat de Europese Commissie hierover "intensieve gesprekken" voert met internationale organisaties zoals de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).