BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie hekelt de vrijdag aangekondigde Amerikaanse sancties tegen het Internationaal Strafhof (ICC). In een verklaring noemt de Commissie het "diep te betreuren dat de Verenigde Staten de intentie heeft medegedeeld om sancties op te leggen".

De Commissie schrijft verder nauw met het in Den Haag gevestigde hof te zullen blijven samenwerken, opdat de rechtbank "effectief kan blijven opereren". De sancties, die anders dan eerdere Amerikaanse maatregelen tegen het ICC ditmaal het hof als geheel betreffen, zullen pas over zes maanden van kracht worden. Tot die tijd, meldt de Commissie, is er "ruimte voor dialoog".

Op X sprak de Nederlandse minister voor Buitenlandse Zaken, Tom Berendsen, vrijdag van een "nieuwe en onwelkome escalatie". Hij voegde eraan toe dat Nederland zich standvastig achter het hof blijft scharen.

Om 18.00 uur geven premier Rob Jetten en EU-chef António Costa, momenteel op werkbezoek in Nederland, een persconferentie. Daar zullen zij naar verwachting reageren op de maatregelen.