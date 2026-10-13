CEUTA (ANP) - De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia vinden dat ze met hun bezoek aan de Spaanse exclave Ceuta een schuld inlossen. Het koningspaar noemt het bezoek "iets waar al lange tijd naar werd uitgekeken en dat hard nodig" is. Dat schreef het koningspaar in het gastenboek van het gemeentehuis in Ceuta, meldt de Spaanse omroep RTVE.

Felipe en Letizia bedankten de inwoners voor hun warme ontvangst en benadrukten dat heel Spanje betrokken is bij de toekomst van Ceuta, een Spaanse strook land omgeven door Marokko. Ook lieten ze weten de moeilijke omstandigheden waarmee de inwoners de afgelopen maanden te maken kregen, nauwlettend te hebben gevolgd.

De Spaanse exclave kreeg eind juli te maken met een massale toestroom van migranten. Het laatste bezoek van een lid van het Spaanse koningshuis aan Ceuta was van Felipes vader Juan Carlos in 2007. Felipe en Letizia overnachten dinsdag in Ceuta en reizen woensdag door naar de Spaanse exclave Melilla.